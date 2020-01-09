Başkan Özbey'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özbey'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Özbey'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Emrullah Özbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özbey'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Emrullah Özbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


MGC Başkanı Özbey, mesajında, kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarının gününü kutladığını ifade etti. Özbey, "Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakarca çalışarak gelişmeleri halkla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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