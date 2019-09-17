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Başkan Özcan, 58. yılında merhum Menderes'i andı

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andı.

Başkan Özcan, 58. yılında merhum Menderes'i andı, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 9. Başbakan Adnan Menderes, Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ölümlerinin 58. yılında andı. Milli iradeye daima sahip çıkmak gerektiğini belirten Özcan, " Demokrasimiz için birer kara leke olan 16 ve 17 Eylül 1961 tarihlerinin yıl dönümlerinde, değerli devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yapmış, İstiklal Madalyası sahibi, siyasetçi, devlet adamı ve hukukçu olan Adnan Menderes'in, aradan 58 yıl geçse de yaptığı hizmetlerle unutulmadığını hatırlatan Belediye Başkanı Özcan; "Aydınımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes; Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır. 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl süreyle başbakanlık yapan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesi, Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarih sayfalarına geçmiştir. Demokrasi şehitlerimiz, Millet iradesinin, tüm iradelerin üzerinde bir güç olduğunu canları pahasına, korkusuzca haykırmış ve bu iradeyle isimlerini tarihin silinmeyen sayfalarına kazıyarak kahramanlarımız olmuşlardır. Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde verdiği hizmetler bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, aramızdan ayrılışının 58'inci yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, Allahtan rahmet diliyorum" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes, Menderes, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:21 Kaynak: İHA
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