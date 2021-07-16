Başkan Özcan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Niksar Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Niksar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen kutlamaya birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Doğum günü sürprizi yapan personeline teşekkür ederek, yapılan kutlamanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Özcan, "Ömrümüzden bir yıl daha geçti hayırlısıyla.

Yıllar ne kadar bizlerden bir şeyler götürse de kurulan dostluk ve arkadaşlıklar hayatımızı güzel eyliyor. Doğum günümü unutmayıp, güzel bir sürprizle kutlayan mesai arkadaşlarım ile, gerek mesaj gerekse sosyal medyadan güzel temennilerini ileten halkımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. Pasta kesimini gerçekleştiren Başkan Özcan kutlama için teşekkürlerini iletti, personel de Başkan Özcan'a yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu. - TOKAT