Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan: "Bayramların özünde sevgi ve huzur vardır"
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Başkan Özcan: "Bayramların özünde sevgi ve huzur vardır"

42 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

Başkan Özcan:
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Özcan, mesajında bayramların, sevgi ve saygıyı pekiştirmek, dayanışmayı arttırmak, milli ve kültürel değerleri daha da yüceltmek açısından güzel bir vesile teşkil ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın en iyi örneği olduğunu ifade eden Özcan, "Kurban, berekettir, hayra giden yoldur. Kurban, Hakk'a yaklaşmaktır. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın, teslimiyetin ve cömertliğin ifadesidir. Kurbanın sırrı paylaşmakta saklıdır. Kurban, paylaştıkça çoğalan iyiliğin adıdır. Kurban sadakadır, ibadettir, paylaşmaktır" dedi.

Özcan, bayramların özünde sevgi ve huzurun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Bayram'a daha kavuşabilmenin sevinci içerisindeyiz. Kurban Bayramı' özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik çağrısı yapar. Bu günler; umutların tazelenmesi, küslüklere son verilmesi ve yaşamın koşturması içerisinde zaman zaman unuttuğumuz güzel değerlerin tekrar hakim kılınması bakımından en iyi fırsattır. Bayramların özünde sevgi ve huzur vardır. Toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı bu güzel günler vesilesiyle, tüm hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim." - MALATYA
Kurban Bayramı, Malatya, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
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