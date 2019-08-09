Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan, belediye personeli ile bayramlaştı
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Başkan Özcan, belediye personeli ile bayramlaştı

39 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

Başkan Özcan, belediye personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

Belediye Başkan Vekilleri, Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin hazır bulunduğu bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Özverili çalışmalarından dolayı personellerine tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Biz kocaman bir aileyiz ve Nazilli bizlere emanet. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağımıza inanıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin Kurban Bayramlarını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" temennisinde bulundu. - AYDIN
Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:37 Kaynak: İHA
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