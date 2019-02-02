Başkan Özcan Bez Çanta Dağıttı
1 saat önce
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıttı.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıttı.
Niksar Belediyesi vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasını halk pazarında dağıttı.
Çevre Bakanlığının sıfır atık projesi kapsamında başlatmış olduğu çalışmaya Niksar Belediyesi olarak destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Ücretli olduğu için değil, dünyamızın geleceği için plastik poşet kullanımını bırakmalıyız. Bez çantalar, fileler, kese kağıtları gibi doğa dostu ürünleri kullanmalıyız. Plastik poşetlerin denizde 400 yıl, karada ise 800 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz? Dünyada her saniye 160 bin adet plastik poşet kullanılıyor. Bu poşetlerin yüzde 99'u geri dönüştürülemiyor. Her yıl dünyada 5 trilyon adet plastik poşet üretiliyor. Bu poşetleri yan yana eklersek dünyayı 7 defa turlayabilir!" dedi.
Niksarlı vatandaşlarca dağıtımı yapılan bez çanta memnuniyetle karşılanırken, ilerleyen günlerde tekrardan dağıtımı yapılacağı belirtildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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