Başkan Özcan: "Bu Makam Milletin Makamı"

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2019 Mahalli İdareler seçimini ikinci dönem kazanarak yeniden 5 yıl boyunca Niksar belediye Başkanlığı görevini yürütecek olan Başkan Özdilek Özcan, belediye önünde düzenlenen programda vatandaşlara ve belediye personeline teşekkür konuşması yaptı.

Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz'ın selamla konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Özcan;



"Gece gündüz Niksarlıların hizmetinde olacağını vurgulayarak; "Buradan ilan ediyorum bu kapı milletin kapısı, bu makam milletin makamı, ben sadece bu makamda millet için hizmetkar olmak için geldim. Beş yıl önce de böyleydi şimdi de böyle olacak. Buradan şunu da ifade edeyim gece gündüz demeden Niksarlı hemşerilerim için çalışmaya namus ve şeref sözü veriyorum" dedi.



Başkan Özcan yeniden göreve seçilmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek; "2019 seçimlerine hazırlanırken Niksar kazanacak demiştik ve ekibimizle çok değerli arkadaşlarımızla birlikte 135 tane projeyi gerçekleştirdik. Bu 135 tane projenin üzerine yeni dönemde hedef olarak 150 proje koyduk. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Çıtayı her zaman yukarı koyduk. İnşallah o 150'ye ulaşmak içinde tüm ekibimle çalışma arkadaşlarımla birlikte bu yeni dönemi gayretle çabayla tevazuuyla ve samimiyetle inşallah geçirmeyi planlıyoruz. Bu beş yıl içerisinde Niksar'ımızın gelişmesi değişmesi büyümesi insanımızın bu şehirde yaşamaktan zevk alacak, konforunu standardını artıracak işleri inşallah bu 150 projenin içerisine koyduk rabbim yapmayı nasip eylesin inşallah. Sadece bu projelerle değil de, Cumhurbaşkanımızın bu dönemde ifade ettiği gönül belediyeciliğini üst düzeye çıkaracağız. Hemşerilerimizin daima yanında olduk yada onlarla birlikte olduk, şimdi usulü değiştireceğiz. Bundan sonra biz mahallelere gideceğiz, hemşerilerimiz her Perşembe günü halk gününde bizim yanımıza geliyordu, bundan sonra her Çarşamba yada Perşembe en az iki mahalle olmak üzere öğleden önce bir mahalle öğleden sonra bir mahallede hemşerilerimizin kapısını çalacağız sorunlarını sıkıntılarını öğrenip inşallah çözüm üreteceğiz, yeni bir dönem yeni bir yöntem olacak inşallah. 2014 yılında da söylemiştik, biz hiç kimseyi ayırmayacağız dışlamayacağız, herkesi kucaklayacağız. Bize oy versin vermesin hiç fark etmez, demokratik tercihini sandığa yansıtan herkese teşekkür ediyorum. Sandığa gidip Niksar'ın iradesini yada tüm Türkiye'de milletin iradesinin gerçekleşmesine katkı sunan tüm siyasi partilerimize oy veren hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Ama demokraside sadece bir aday kazanıyor. Ama bütün adaylar geçmişten bugüne kim varsa Niksar'da yaşayan ve Niksar'da yaşamak isteyen deneyimlerinden tecrübelerinden projelerinden Niksar'a kazandırmak isteyen her kardeşimize siyasi parti ayırımı gözetmeksizin kapımız açıktır. Niksar'ı değiştirecek geliştirecek güzelleştirecek her projeye de sıcak olduğumuzu kapımızı açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.



Başkan Özcan konuşmasını; "Beş yıl belediye başkanlığı yapmış daha tecrübeli daha deneyimli ve hatalarından ders çıkaran bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da istişarelerle ortak akılla ortak projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa da yeni dönemde de böyle olacak. Yeni dönemde Niksar'ın alt yapı problemlerini çözeceğiz ve bu Niksar'ın kaderini değiştirecek inşallah. Buradan ilan ediyorum bu kapı milletin kapısı, bu makam milletin makamı, ben sadece bu makamda millet için hizmetkar olmak için geldim. Beş yıl önce de böyleydi şimdi de böyle olacak. Buradan şunu da ifade edeyim gece gündüz demeden Niksarlı hemşerilerim için çalışmaya namus ve şeref sözü veriyorum" dedi.



Başkan Özcan konuşmasının ardından Niksar'ın fatihi Melik Ahmet Danişmend Gazi türbesini ziyaret ederek dua etti. - TOKAT

