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Başkan Özcan'dan bayram müjdesi

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı öncesi işçi ve memurların maaş ve ikramiyelerini ödedi.

Başkan Özcan'dan bayram müjdesi, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı öncesi işçi ve memurların maaş ve ikramiyelerini ödedi.

Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile yapılan protokol çerçevesinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı öncesi işçi ve memurların ikramiye ve maaş ödemelerini gerçekleştirdi.

Emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayan Başkan Özcan; "Kurban Bayramı öncesi memurlarımıza ek 1000 TL, işçilerimize ise en düşük 1100, en yüksek 1300 TL ikramiye ödemelerini gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle hizmet kalitemizi artırırken, çalışanlarımızın koşullarında da iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özcan; "Belediye personelinin iş disiplini ve üretkenliğinin çalışma saatleri, çalışma ortamı, maaş ve ikramiye ödemelerinin düzeninden geçtiğini biliyoruz. Bu yönde yapısal değişiklikler gerçekleştirdik. Belediyemizin geçmiş dönemden ciddi bir borç yükü olmasına rağmen bahanelerin arkasına sığınmadık. Çalışanımızın hakkını vererek, hizmeti eksiksiz yerine getirerek harcamalarda kemer sıkma politikası uyguluyoruz. Bu anlamda özveri gösteren tüm çalışanlarımıza, süreçte emeği geçen sendika yöneticilerimize teşekkür ediyor, tüm İslam aleminin ve memleketimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman ve Nazilli Baş Temsilcisi Öner Balcı da, "Başkanımız bugüne kadar her zaman işçinin emekçinin yanında oldu. Göstermiş olduğu hassasiyet için kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:11 Kaynak: İHA
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