Başkan Özcan'dan çarşı bölgesinde sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özcan'dan çarşı bölgesinde sıkı denetim - Son Dakika

Başkan Özcan'dan çarşı bölgesinde sıkı denetim

6 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni tip Koron avirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında çarşı bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Başkan Özcan'dan çarşı bölgesinde sıkı denetim, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni tip Koron avirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında çarşı bölgesinde denetlemelerde bulundu.


Perşembe Pazarı'nın geçici bir süre kurulmayacağı kararının vatandaşa duyurulmasından ardından uygulamaya geçildiğini belirten Başkan Özcan, alınan karara riayet ederek sağduyu gösteren Nazilli halkına teşekkür etti.


Korona virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana ciddi bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Öncelikle Cuma Namazı'nın dahi iptal edildiği hasas günlerden geçmekte olduğumuzu dün yaptığımız bilimsel veriler ışığındaki paylaşım ile kamuoyuna duyurmuştuk. Bu konuda Nazilli halkının ve esnaflarının göstermiş olduğu hassasiyet bizleri mutlu etti. Elbette ki bürokratik işlemler zaman almakta ve süreç devam etmektedir. Ancak devlet büyüklerimiz bile bu noktada belediye meclis toplantılarını geçici bir süre iptal etmemizi istemiştir. Konu bu kadar hassasken Nazilli'nin 220 bin kişilik rakamlara ulaşan Perşembe Pazarı, şehrin tamamına yönelik bir aktiviteye dönüşmekte, yüzlerce sokağı işgal etmekte, binlerce esnafı kapsamakta ve yüz binlerce kişiye hizmet vermektedir. Nazilli'de 10 gün pazar kurulmaktadır. Bunlardan sadece bir tanesini geçici bir süreliğine kapattık. Cuma günü Turan ve Yeni Mahallemizde yer alan kapalı pazar yerlerimizde semt pazarı açacağız. Burada da tezgah açan pazarcılarımızdan da ücret tahsili etmiyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Hassas dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde tüm esnafımız duyarlı olacaktır" ifadelerine yer verdi.


Rutin olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanısıra Nazilli'de geniş çaplı bir mücadele örneği sergilediklerini belirten Özcan; "Pazaryerleri kurulmadan önce ve kapandıktan sonra dezenfektelerini ekiplerimizle yapıyoruz. Her bir pazarın giriş ve çıkış noktalarına hem pazarcı esnafın, hem de vatandaşlarımızın kullanması için dezenfektan panoları koyuyoruz. Bütün görevleri dikkatle ve hassasiyetle yerine getiriyoruz. Öyleki hiçbir belediye başlamadan önce Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilaçlama çalışmalarını Nazilli'de yaptık. Bu yaklaşık 1 ay öncesindeydi. Bu meselenin nereye gidebileceğini, bütün arkadaşlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla tahmin etmiştik. Bütün çabalarımız bu yönde. İnşallah Nazilli'de hiçbir vakaya rastlamadan bu badireyi atlatırız. Bu noktada gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir vaka gelişmesi halinde sağlık ekiplerimizin de müdahalesi ile hiçbir hayat kaybımızın olmaması için çabalıyoruz. Ne şehrimizde, ne Aydın'ımızda, ne de ülkemizde böyle bir olayın olmasını ve hiçbir can kaybını istemiyoruz. Ancak herkese düşen tek bir yükümlülük var; kişisel tedbirleri almak. Dediğimiz gibi en iyi korunma şeklini uygulamak zorundayız. Semt pazarlarımızda da tedbiri elden bırakmayacağız. İlaçlamanın yanı sıra esnafımızın eldiven ve maske kullanmalarını, ürünlerini poşet içinde satmalarını istiyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe inşallah hiç kimsenin ölümüne sebebiyet vermeden bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Kazanacağımız binlerce milyonlarca lira bir hayattan kıymetli değildir. Bugün kazandığımız parayı yarın da kazanabiliriz ama bir kişinin bile hayatını kaybetmesine sebebiyet vermemeliyiz"dedi.


Denetimleri sırasında yolda karşılaştığı 65 yaş üstü vatandaşlarla konuşan Özcan, Korona virüs hakkında bilgi vererek risk grubunda olduklarını anlattı. Ardından zabıta ekiplerine talimat veren Başkan Özcan, vatandaşların evlerine bırakılmasını istedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Türkiye, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:05 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?         
20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi         
20:08
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
20:04
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz         
20:02
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı         
18:34
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 22:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özcan'dan çarşı bölgesinde sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]