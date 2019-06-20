Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan'dan çocuklara bisikletli karne hediyesi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Özcan'dan çocuklara bisikletli karne hediyesi

55 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan 6 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti.

Başkan Özcan'dan çocuklara bisikletli karne hediyesi, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan 6 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mahalle muhtarları tarafından belirlenen ilk ve ortaokul öğrencilerini evlerinde tek tek ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

Dallıca, Yıldıztepe, Beğerli, Hasköy, Hamidiye ve Yeşil Mahalle'ye giden Başkan Özcan'a Başkan Yardımcısı Şahsettin Polat, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural ve parti yönetiminden Durmuş Topal eşlik etti.

İlk ve ortaokul öğrencileri Şükran Tellioğlu, Umutcan Demir, Gülay Kunt, Muhammet Sefra Başaran, Umut Arı ve Ahmet Atay'a bisikletlerini hediye edip karnelerini inceleyen Başkan Özcan, "Evlatlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Kendilerini, onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene derslerini daha çok çalışıp daha başarılı olacaklar çocuklarımıza inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Yıldıztepe, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz DYP'den 23 Haziran açıklaması: Tüm gücümüzle İmamoğlu'nu destekleyeceğiz Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Cezaevinden izinli çıkan saldırgan, eski eşi ile eski baldızına kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 08:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan'dan çocuklara bisikletli karne hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]