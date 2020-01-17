Başkan Özcan'dan çocuklara karne hediyesi - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak 25 bin adet lunapark bileti dağıttı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı sömestr tatiline girecek olan okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıttı.



İlçe genelinde eş zamanlı olarak dağıtılan biletleri öğrencilere vermek için Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Orhan Gazi İlk ve Ortaokulu'na giden Başkan Özcan; "Evlatlarımız bugün itibariyle yorucu ama keyifli bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktı. Yarıyıl tatilinde bol bol dinlensinler, eğlensinler ama kitap okumayı da ihmal etmesinler istiyoruz. Her biri birbirinden kıymetli olan öğrencilerimizin hem eğitimleri hem de sosyal yaşantıları anlamında elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.



Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Özcan, 15 günlük tatil sürecini iyi değerlendirmelerini öğütleyerek çocukların karne sevincine ortak oldu. - AYDIN