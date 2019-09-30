Başkan Özcan'dan, Rektör Alişarlı'ya tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün, Rektör Mustafa Alişarlı tarafından merkez yerleşkeye taşınmak istenmesine tepki gösterdi.



Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı tarafından merkez kampüse alınmak istenmesine Başkan Tanju Özcan tepki gösterdi.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün büyütülmesi ve öğrenci kapasitesinin artırılması amacıyla İzzet Baysal Vakfı tarafından Mengen'e yeni bir yatırım yapıldığını ve yıl sonu itibariyle yüzde 70'inin tamamlanacağını hatırlatan Özcan, "Mengen'de büyük ve haklı bir infial var. Burada milyonlarca lira harcanmış bir yapı var. İzzet Baysal Vakfı da bu parayı durup dururken harcamış değil. Ortada BAİBÜ ile imzalanan bir protokol var. Maalesef sayın rektör oradaki bu kadar yatırıma rağmen bu bölümü Bolu'ya almaya çalışıyor. Biz bundan hoşnut değiliz" dedi.



"Bu tür girişimlerden vazgeçin"



Rekör Alişarlı'nın Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün merkeze taşınması isteğinden vazgeçmesini isteyen Özcan, "Rektör hangi akla hizmet ediyor belli değil. Bu nasıl bir mantıktır. Niye milyonlarca lira düzeyinde yapılmış bir yatırım varken, o yatırımı elinin tersi ile itip Bolu'ya nakletmeye çalışıyor, ben işin içinden çıkamıyorum. Bir rektörün kişisel kaprisi Bolu'nun menfaatleri önüne geçemez. İzzet Baysal Vakfı'na böyle bir haksızlık yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Yol yakınken sayın rektöre şu çağrıda bulunuyoruz. Bu tür girişimlerden vazgeçin. YÖK nezdinde böyle bir girişimde bulunduysanız, ikinci bir yazı ile bu talebi geri çekin ve daha da önemlisi gönlünü kırdığınız bizim için çok önemli olan Ahmet Baysal büyüğümüzün gönlünü de bir şekilde alın. Ben bunların hiçbirini yapmam diyorsanız bu görevi bırakın, memleketinize geri dönün" diye konuştu. - BOLU