Başkan Özcan'dan Toplantıya Davet
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Cuma günü yapılacak olan toplantıya herkesi davet etti.
Malatya
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan
, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Cuma günü yapılacak olan toplantıya herkesi davet etti.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında 15 Mart Cuma günü saat 15.00'de yapılacak olan istihdam seferberliği toplantısı öncesi açıklama yapan MTB Başkanı Ramazan Özcan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın iş dünyasına yönelik başlattığı yeni istihdam seferberliği kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında kapsamlı bir toplantı yapılacak. Toplantımıza Valimiz Aydın
Baruş'ta katılacak" şeklinde konuştu.
Toplantıda proje hakkında verilen teşviklerle ilgili katılımcılara detaylı bilgiler verileceğini ifade eden Özcan, "Malatya'da yatırım yapacak iş adamlarımı toplantıya davet ediyoruz. İş-Kur İl Müdürlüğü ve SGK
İl Müdürlüğü'müzün yetkililerinin de katılacağı toplantımıza herkesi bekliyoruz" dedi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:44 Kaynak: İHA
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