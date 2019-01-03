Başkan Özcan'dan Ziyaretçilere Ay Yıldızlı Bayrak Rozeti

Tokat'ın Niksar ilçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan, makamına gelen ziyaretçilere şeker yerine ay yıldızlı bayrak rozeti hediye ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan, makamına gelen ziyaretçilere şeker yerine ay yıldızlı bayrak rozeti hediye ediyor.



Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, makamına ziyarete gelen misafirlerine ay yıldızlı bayrak rozetini hediye etmesi halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, her makamda ikram edilen şeker veya çikolata yerine ziyarete gelen hemşehrilerine ay yıldızlı rozet takdim ediyor. Bu takdimden vatandaşların da çok memnun kaldığını belirten Başkan Özcan, "Halkımızla hep iç içeyiz. Hemşehrilerimiz bizleri ziyaret ettiğinde kendilerine çay veya kahve ikramımızın yanı sıra çikolata veya şeker yerine ay yıldızlı bayrağımızın rozetini takdim ediyoruz. Halkımız bu takdimden de çok memnun. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman kalbimizin üzerinde taşıyacağız. Rabbim bu bayrağa göz diken tüm iç ve dış hainlere fırsat vermesin" dedi. - TOKAT

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı

Meteoroloji'den Sonra AKOM'dan da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Devlet Bahçeli'ye Ailesine Ait Özel Tuğraların Olduğu Yüzük Hediye Edildi