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Başkan Özcan Gazileri unutmadı

13 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programına katıldı. İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlatan tören, Gaziler Mezarlığı ve Muharip Gaziler Derneği ziyaretinin ardından sona erdi.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş; "Gazi unvanı Atamızdan bize intikal eden en büyük mirastır. Gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler Atatürk'ün birer temsilcisisiniz. Kan dökülerek kazanılan bu topraklar bundan sonra Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza dek korunacaktır. Atatürk bu kutsal vatanı sizlere emanet etti. İlim ve irfanda bu yüce devleti layık olduğu yere getireceğinize ve Cumhuriyetimizi canınız pahasına koruyacağınıza gönülden inanıyoruz. Türk genci atasının emanetine sahip çıkacak karakter, azim ve kudrete sahiptir. Şanlı tarihimizin zaferleri ve bu zaferin kahramanları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Savaşların gazilerine ilgisizlik tarihle olan bağımızı koparır. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Şehitlik ve gazilik Türk toplumunun ortak değeridir. Böyle bir günde mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


İstasyon Meydanındaki programın ardından Gaziler Mezarlığında Nazilli Müftüsü Harun Yılmaz tarafından Yasin-i Şerif okundu.


Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi'nde protokol üyelerini ağırlayan Dernek Başkanı Hasan Karataş, Nazilli Belediye Meclisi'nde Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan ve gazilerin eşleriyle aynı mezarlıkta defnedilmesi ile ilgili alınan karardan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Başkan Özcan'a ve meclis üyelerine teşekkür etti. - AYDIN

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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