Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, besici ve satıcılarla görüştü.

Malatya Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Özcan, canlı hayvan pazarını ziyareti kapsamında borsa üyeleri ve yetiştiricilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, görüşmede sektörün sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak, orta ve küçük ölçekli işletme sahiplerinin daha güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasalara müdahale kararı alması olumlu karşılandı. Özellikle yetiştiricilerimizin buğday, arpa ve mısır gibi ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından desteklenerek üreticiye ulaştırmış olmaları çok önemli. Mutlaka miktarların artırılmasını da talep ediyoruz. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın kurbanlıkları canlı hayvan pazarından temin etmesini bekliyoruz. Kurban pazarlarında ve kesim yerlerinde hijyen tedbirlerine her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmelidir. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uymalı, maskelerini mutlaka takmalı ve kişisel hijyene dikkat etmelidir. Bu yıl da pazarlığımızı birbirimize dokunmadan sözlerimizle ve gözlerimizle yapalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım."