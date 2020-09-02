Başkan Özcan, Honaz Belediye Başkanı Kepenek'i ziyaret etti - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Denizli Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ziyaret ederek tarımsal ve ekonomik iş birliği konusunda istişarelerde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ziyaret etti. Yöresel ürünlerin karşılıklı olarak hediye edilmesinin ardından Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi gezilerek, envanterde kayıtlı bulunan 520 adet ata tohumunun yer aldığı birim incelendi. Başkan Özcan, Yerel Tohum Merkezi yetkilisi Ziraat Mühendisi Tuğba Özer Çınar'dan proje ve sera uygulama alanına ilişkin bilgi aldı. Ardından Honaz Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezi'ne geçildi.

Alım satım yapan tüccarları ziyaret ederek iş yerlerini gezen Başkan Özcan, "Öncelikle misafirperverliklerinden dolayı kıymetli başkanımız Yüksel Kepenek'e teşekkür ediyorum. Nazilli'miz rekoltesi yüksek ve kaliteli ürünlerin yetiştiği, ülkemizin tarım cennetlerinden biridir. Bu nedenle Honaz Belediyemizin hayata geçirdiği Yerel Tohum Merkezi Projesi kentimize örnek olması açısından büyük önem taşımaktadır. İlçemizin sahip olduğu tarımsal ekonomik güç desteklenmeli, geliştirilmeli ve kentimize katma değer olarak sunulmalıdır. Bu noktada biz Nazilli Belediyesi olarak üreticimize gereken desteği vermeye ve memleketimizin her anlamda hak ettiği yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN