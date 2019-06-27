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Başkan Özcan işçilerle parke taşı döşedi

40 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle 787 Sokakta gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özcan işçilerle parke taşı döşedi, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle 787 Sokakta gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan ile birlikte Yeşil Mahalle'de gerçekleştirilen yol çalışmalarını inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Özcan; "Yeşil Mahalle 787 Sokaktaki bin 200 metrekarelik mevcut yolda kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızı başlattık. İlçemiz genelinde Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte hummalı bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Nazilli'miz için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İlçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Özcan; "Vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılamak için, aciliyeti dikkate alınarak sırayla Nazilli'mizdeki bütün sokaklarımızı, caddelerimizi elden geçiriyoruz. Belirli bir plan dahilinde yenilemelerimizi, yeni yol çalışmalarımızı ve tadilatlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızı daha yaşanılabilir bir Nazilli'de daha mutlu bir şekilde yaşatmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın katılımları, önerileri ve bilgilendirmeleri doğrultusunda Nazilli daha güzel olacak" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel
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