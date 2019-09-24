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Başkan Özcan işletme açılışına katıldı

26 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Yeni Mahalle 135 sokakta bulunan börek işletmesinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Özcan işletme açılışına katıldı, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Yeni Mahalle 135 sokakta bulunan börek işletmesinin açılışını gerçekleştirdi.


Açılış kurdelesini İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural ve CHP İlçe Başkanı Serkan Sevin ile birlikte kesen Başkan Kürşat Engin Özcan, Aydından sonra 2'inci şubesini Nazilli'de açan ve börekçinin işletmeciliğini yapan Yılmaz Olcay, Özgür Olcay ve Sedat Gergin'e hayırlı olsun diyerek bol kazanç dileğinde bulundu.


Nazilli'de iyi ve güzel şeylerin olmaya devam ettiğini vurgulayan Özcan; " Böylesine güzel bir işyerinin açılışında biraya gelmekten dolayı çok mutlu oldum. Bu tür marka ve kaliteli işyerlerinin açılışını yapmak çok güzel. Nazillimize kaliteli markaların gelmesi bölgemizde hareketliliğin devam ettiğinin göstergesidir. Nazillimizde iyi ve güzel şeyler olmaya devam ediyor. İşletmeciliğini yapacak olan kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlar versin" diye konuştu. Okunan dua sonrası işletmeye giren davetlilere börek ikramında bulundu.


İşletmenin açılışına Başkan Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları Mert Öreroğlu, Şahsettin Polat, İyi Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevin, Altıntaş mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Yeni Mahalle, İYİ Parti, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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