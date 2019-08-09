Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan, İtalya Konsolosu Giorgia ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Özcan, İtalya Konsolosu Giorgia ile görüştü

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ile birlikte İzmir İtalya Konsolosu Valeria Giorgia ile görüştü.

Başkan Özcan, İtalya Konsolosu Giorgia ile görüştü, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ile birlikte İzmir İtalya Konsolosu Valeria Giorgia ile görüştü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgia ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada; kardeş şehirler, dil okulları, NAZ-KOOP, tarımsal sanayi ve ihracat üzerine işbirliği yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Tarımsal sanayi ve ihracat konularının konuşulduğu toplantının detaylarını paylaşan Başkan Özcan; "Nazillimiz ve İtalya'nın şehirleri arasında ticari, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmak adına İzmir İtalya Konsolosu Sayın Valerio Giorgio ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş şehirler, dil okulları, NAZ-KOOP, tarımsal sanayi ve ihracat üzerine işbirliği yapma kararı aldık. Nazillimiz adına hayırlısı olsun. Önümüzdeki günlerde bu atılan adımların meyvelerini hep birlikte alacağız. Misafirperverliklerinden dolayı İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio Beyefendiye ve Aydın Bölgesi Fahri Muhabir Konsolosu Murat Saraç'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
Kürşat Engin Özcan, Nazilli, İtalya, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu
Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı! Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:05:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan, İtalya Konsolosu Giorgia ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]