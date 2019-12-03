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Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu

6 saat önce

Yerel yönetimler yasa tasarısı ve belediye yatırımlarına ilişkin bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu, System.String[]

Yerel yönetimler yasa tasarısı ve belediye yatırımlarına ilişkin bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.


Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özcan, "Belediye Başkan vekilimiz Mustafa Tınas ile Genel Başkanımız Meral Akşener'i mecliste makamında ziyaret ettik. Kentimiz adına çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Genel Başkanımız Nazillili hemşehrilerimize sevgi, selam ve muhabbetlerini iletti" diye konuştu.


Yerel yönetimler yasa tasarısının hayata geçmesiyle Nazilli'de hayata geçirilecek projelerin önünün açılacağını söyleyen Başkan Özcan, "Şu an ülkemizde pek çok belediye hizmet üretmekte zorlanıyor. Geçmiş yıllardan gelen Büyükşehir Yasası ile belediye gelirleri büyük ölçüde azaldı. Söz konusu tasarı ile bu problemin aşılmasını ve ilçe belediyelerinin rahat bir nefes almasını istiyoruz. Nazillimizde kısa zamanda pek çok iyi projeyi hayata geçirdik. Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı ile bu projeler artarak devam edecek. Kısa zamanda kemer sıkma politikamızla geçmiş borcun yüzde 20'sini ödedik. Önümüzdeki günler etap etap projelerimizi hayata geçireceğimiz bir dönem olacak. Allah'ın izniyle, hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz." sözlerini kaydetti. - AYDIN

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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