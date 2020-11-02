Başkan Özcan; "İzmir'in acısı acımızdır" - Son Dakika

Başkan Özcan; "İzmir'in acısı acımızdır"

02.11.2020 16:40
Başkan Özcan;

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nazilli'de de İzmir'deki depremin yaralarını sarmak için harekete geçilirken, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İzmir'in acısı acımız, umudu umudumuzdur" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nazilli'de de İzmir'deki depremin yaralarını sarmak için harekete geçilirken, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İzmir'in acısı acımız, umudu umudumuzdur" dedi.

Nazilli Kent Konseyi ve sosyal medya platformları iş birliğinde başlatılan ve Nazilli Belediyesi'nin de lojistik desteği verdiği yardım kampanyası kapsamında, pandemi kuralları da göz önünde bulundurularak sıfır durumdaki (kullanılmamış) eşyalar, 4 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Belediye Meydanı'nda kurulan çadırlara ulaştırılabilecek.

Nazilli ve çevre ilçelerinde yaşayan herkesi kampanyaya destek vermeye çağıran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İzmir'in acısı acımız, umudu umudumuzdur. Depremin meydana geldiği 30 Ekim saat 14.51'den bu yana gözümüz, kulağımız, yüreğimiz İzmir'dedir. İnşallah bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Geçmişte olduğu gibi yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Bizim insanımız vicdanlıdır, merhametlidir, yardımseverdir. İnanıyoruz ki büyük bir sağduyu ile İzmir'de yardım bekleyen depremzedelerimizin ihtiyaçlarını yine birlikte tamamlayacağız. Bugün bu kampanyayı hep birlikte yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın kaymakamımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, sosyal medya platformlarına çok teşekkür ediyoruz. Süreci birlikte paylaşmak bizim direncimizi artırıp yaşanan acıları hafifletecektir. Depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'in ardından umudumuz artmıştır. İnşallah bundan sonra da güzel haberler alırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Özcan; İzmir'in acısı acımızdır
Başkan Özcan; İzmir'in acısı acımızdır
Başkan Özcan; İzmir'in acısı acımızdır
Başkan Özcan; İzmir'in acısı acımızdır
Başkan Özcan; İzmir'in acısı acımızdır

Kürşat Engin Özcan, Türkiye, Nazilli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özcan; 'İzmir'in acısı acımızdır' - Son Dakika


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