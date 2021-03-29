Başkan Özcan; "Köylerimize hizmet için çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

Aydın'ın en büyük ilçesi Nazilli'de belediye tarafından köylere hizmet götürülmeye devam ediliyor.

Köylere hizmet kapsamında ekipler Hamidiye Mahallesi'nde yer alan köy içi yollarda yenileme çalışması başlattı. İlçeye bağlı merkez ve kırsal olmak üzere 82 mahallenin tamamında yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, Hamidiye Mahallesi'nde yol yenileme, bakım ve onarım çalışması başlattı.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Pandemi sürecinde yürütülen kapsamlı çalışmaların köylerde eş zamanlı olarak devam ettiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Kentimize hizmet noktasında hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. El birliğiyle Nazilli'mize daha iyi ve daha güzel hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

"Muhtar Akkaya'dan Başkan Özcan'a teşekkür"

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Hamidiye Mahalle Muhtarı Saffet Akkaya; "Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyemize mahallemizde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahallemizde şu an itibariyle 400 metrekare alanda çalışma yapılmaktadır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN