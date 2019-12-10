Başkan Özcan, Kütahya Belediye Başkanı Işık'ı Nazilli'ye davet etti

Kütahya Belediye Başkanı Profesör Dr. Alim Işık Kütahya'da organize edilen Muhtarlar kampının son gününde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile bir araya geldi.



Muhtarlarla koordinasyon toplantısının finali için Kütahya' ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kütahya Belediye Başkanı Profesör Dr. Alim Işık ile bir araya geldi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Muhtarları Kütahya'da ağırlamaktan kıvanç duyduklarını belirten Kütahya Belediye Başkan Alim Işık "Buraya gelen bu topraklara gezen herkesi canı gönülden kutluyorum. Ege toprakları üzerinde uzun yaşam kenti olarak hakkında çok güzel şeyler duyduğumuz, her şeyi ile özel bir ilçe olan Nazilli'den sizin gibi değerli insanları burada ağırlamaktan büyük onur duyduk. Böyle bir organizasyonu yapıp muhtarlarına bu imkanı sağlayan değerli başkanımızı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Misafirperverliklerinden dolayı Kütahya Belediye Başkanı Işık'a teşekkür eden Başkan Özcan Nazilli'ye özgü ürünleri takdim ederken Başkan Işık'ı Uzun Yaşam Kenti Nazilli'ye davet etti. - AYDIN