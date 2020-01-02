Başkan Özcan, mesaiye saha çalışmalarını inceleyerek başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özcan, mesaiye saha çalışmalarını inceleyerek başladı - Son Dakika

Başkan Özcan, mesaiye saha çalışmalarını inceleyerek başladı

6 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Altıntaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yenileme ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özcan, mesaiye saha çalışmalarını inceleyerek başladı, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Altıntaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yenileme ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.


Altıntaş ve Aydoğdu Mahallelerindeki saha çalışmalarının ardından ilçe merkezindeki geniş bir alanda yol yenileme ve parke taşı döşeme çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Özcan, görüntü kirliliğinin önüne geçmek ve sokaklara modern bir görünüm kazandırmak amacıyla metruk binaların yıkım işlemlerine başlandığını belirtti.


İhtiyaç ivediliğine göre ve belli bir program çerçevesinde Nazilli'nin 82 mahallesinin tamamında bu tür çalışmaların gerçekleştirileceğini belirten Başkan Özcan; "Yol yenileme ve satıh çalışmalarını yaptığımız Altıntaş ve Aydoğdu Mahallelerimizde metruk binaların yasal işlemlerini tamamlıyoruz. Bu konuyla ilgili müdürlüklerimiz gerekli tespitlerini yaptılar. Vatandaşlarımızın rahatsız olduğu, şikayetlerini bildirdiği bu metruk binaların yıkım kararını aldık. Aldığımız encümen kararıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki her aşamada yenilediğimiz her noktayı düzelterek, tamamlayarak, eksiksiz bir şekilde çıkmak istiyoruz. Vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Nazillimizin gerekli her noktasında bu çalışmaları yapacağız" diye konuştu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu ile birlikte çalışmaları takip eden Başkan Özcan; "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile Nazillimiz için 7/24 çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğin olduğu her yerde hizmet vardır. Bizlerin de bunu en iyi şekilde gösterdiğine inanıyorum. 2020 yılında Nazillimizde uzun yıllar anılacak, ilçemizi ekonomik ve sosyolojik alanda kalkınmaya götürecek projelere hep birlikte imza atacağız" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Altıntaş, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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