Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan Muharrem ayı iftarına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Özcan Muharrem ayı iftarına katıldı

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Başkan Özcan Muharrem ayı iftarına katıldı, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı.


Kerbela Olayı nedeniyle, 12 Muharrem orucu olarak günümüze kadar gelen Muharrem Ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Özcan; "Bugün burada canlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Bir arada olmaktan, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hacı Bektaş-i Veli'nin de dediği gibi; 'Marifet, nefsi silmek değil, onu bilmektir'. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" diye konuştu. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Muharrem Ayı, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:31:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan Muharrem ayı iftarına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]