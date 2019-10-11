Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan, Nazilli'de yol yenileme çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Başkan Özcan, Nazilli'de yol yenileme çalışmalarını inceledi

Başkan Özcan, Nazilli'de yol yenileme çalışmalarını inceledi

25 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Altıntaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Başkan Özcan, Nazilli'de yol yenileme çalışmalarını inceledi, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Altıntaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi.


Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan beraberindeki heyet ve Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Altıntaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


82 Mahallenin tümünde gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağının altını çizen Başkan Özcan; "Biz seçim sürecinde ilk açıklamamızda söylemiştik. Altıntaş Mahallesi ve Uzun Çarşı Nazilli'nin kalbidir ve düzeltmelere kalbinden başlayacağız. Uzun Çarşı'da kaldırım düzenlemesi ve sıfır işgaliye ile çalışmalara başladık. Buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp diğer mahallelerimizde hızla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.


Türk Ocağı Caddesinde gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Özcan; "Doğalgaz, elektrik, internet ve telefon altyapılarının burada tamamlanmış olması nedeniyle üst yapılarını tamamlıyoruz. Herhangi bir arıza çıkmadığı sürece yeni yapılan yollarımızın uzun ömürlü olacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen sabırlı olsunlar. Alt yapı hizmetleri tamamlandıkça vatandaşlarımız düzgün yollarda ve düzgün kaldırımlarda rahat bir şekilde yürüyecekler" diye konuştu.


Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Herkes mahallemize gıpta ediyor. Hem caddelerimizi hem ara sokaklarımızı yeniledi. Vatandaşlarımız çalışmalardan çok memnun" dedi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Altıntaş, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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