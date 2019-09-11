Başkan Özcan, Nazillililere aşure ikram etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Muharrem Ayı Aşuresi tüm ilçelerde olduğu gibi Nazilli'de de dağıtımı gerçekleştirildi. Nazilli'deki aşure dağıtımına katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, vatandaşlara elleri ile aşure ikram etti.



Nazilli Belediye Meydanında kurulan stantları ziyarete den Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Belediye Meclis Üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından gönderilen yaklaşık 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlara ikram etti.



Aşure dağıtımında konuşan Başkan Özcan, "Mübarek Muharrem Ayı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun ikramı olan Aşureyi yine O'nun selamlarını ileterek hem vatandaşlarımıza ikram ettik hem de kendimiz yiyerek mutluluğu hep birlikte yaşadık. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın da simgesi olan Muharrem Ayımızı da kutluyorum. Başkanımıza Nazillimize yapmış olduğu katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Birlik ve beraberliğin neticesi ortada. Nazillimizde insanlarımız mutlu ve huzurlu. Güzel günlere ulaştık.



Bundan sonra daha güzel günler için hep birlikte çalışacağız. Aşurenin manasına uygun bir şekilde güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nazilli büyük bir ilçe. Her köşesinde birlikte hizmet ediyor olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah daha güzellerini daha iyi şekilde yapacağız" dedi. - AYDIN