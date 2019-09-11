Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan, Nazillililere aşure ikram etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Özcan, Nazillililere aşure ikram etti

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Muharrem Ayı Aşuresi tüm ilçelerde olduğu gibi Nazilli'de de dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkan Özcan, Nazillililere aşure ikram etti, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Muharrem Ayı Aşuresi tüm ilçelerde olduğu gibi Nazilli'de de dağıtımı gerçekleştirildi. Nazilli'deki aşure dağıtımına katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, vatandaşlara elleri ile aşure ikram etti.


Nazilli Belediye Meydanında kurulan stantları ziyarete den Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Belediye Meclis Üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından gönderilen yaklaşık 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlara ikram etti.


Aşure dağıtımında konuşan Başkan Özcan, "Mübarek Muharrem Ayı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun ikramı olan Aşureyi yine O'nun selamlarını ileterek hem vatandaşlarımıza ikram ettik hem de kendimiz yiyerek mutluluğu hep birlikte yaşadık. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın da simgesi olan Muharrem Ayımızı da kutluyorum. Başkanımıza Nazillimize yapmış olduğu katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Birlik ve beraberliğin neticesi ortada. Nazillimizde insanlarımız mutlu ve huzurlu. Güzel günlere ulaştık.


Bundan sonra daha güzel günler için hep birlikte çalışacağız. Aşurenin manasına uygun bir şekilde güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nazilli büyük bir ilçe. Her köşesinde birlikte hizmet ediyor olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah daha güzellerini daha iyi şekilde yapacağız" dedi. - AYDIN

Muharrem Ayı, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da incir üreticisi alıcı çıkmamasından dolayı dertli
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi Roman havası oynayan 'Spiderman' konuştu: Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:35:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan, Nazillililere aşure ikram etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]