Başkan Özcan öğrencileri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Karma Resim Sergisi'ne katıldı.

Belediye Meydanı'nda kurulan sergiye, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın yanı sıra Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, daire müdürleri, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hanifi Güney, "Okullarımızın her türlü etkinliklerinde her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a, Şube Müdürümüz Latif Akgün'e teşekkür ediyorum. Katılımınız öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından sevinçle karşılanmıştır. Emek ve zaman ayırarak bu güzel çalışmalara imza atan sevgili öğrencilerime ve Resim Öğretmenimiz Yener Yokuş ile Serkan Aslanargun'a okulumuz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 100 eserin bulunduğu sergide resimleri tek tek inceleyerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Özcan ise, "Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Nazilli'mizdeki tüm sosyal etkinliklerin, ilçemize katkı sağlayacak her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Eserleriniz, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Gençlerimizle ne kadar övünsek azdır. Öğrencilerimizi, ailelerini ve onların iyi birer Türk genci olarak yetişmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerini kutluyorum" dedi.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ise, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, geleneksel hale gelen resim sergisinin ilerleyen yıllarda da devam etmesini diledi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek resim sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

