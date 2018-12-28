Başkan Özcan Personelin Yeni Yılını Kutladı

Özcan, belediye birimlerini ziyaret edip bütün personelin yeni yılını kutlayarak, "Ailelerinizle nice güzel yıllar geçirmenizi temenni ediyorum. Yeni yılda herkesin huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmesini diliyorum." dedi.

Belediye personeli de ziyaret nedeniyle Özcan'a teşekkür ederek, kendisinin de yeni yılını kutladı.

Özcan ayrıca birimleri ziyareti sırasında işlemleri için bekleyen Keşanlı vatandaşların da yeni yıllarını kutladı.