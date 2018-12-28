Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan Personelin Yeni Yılını Kutladı

Başkan Özcan Personelin Yeni Yılını Kutladı

1 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 28 Aralık günü belediye personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Başkan Özcan Personelin Yeni Yılını Kutladı, System.String[]

Özcan, belediye birimlerini ziyaret edip bütün personelin yeni yılını kutlayarak, "Ailelerinizle nice güzel yıllar geçirmenizi temenni ediyorum. Yeni yılda herkesin huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmesini diliyorum." dedi.

Belediye personeli de ziyaret nedeniyle Özcan'a teşekkür ederek, kendisinin de yeni yılını kutladı.

Özcan ayrıca birimleri ziyareti sırasında işlemleri için bekleyen Keşanlı vatandaşların da yeni yıllarını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:08 Kaynak: Bültenler

Huzur, Güncel
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