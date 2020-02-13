Başkan Özcan sözünü tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özcan sözünü tuttu - Son Dakika

Başkan Özcan sözünü tuttu

6 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futbol Takımı'na verdiği spor malzemeleri sözünü tuttu.

Başkan Özcan sözünü tuttu, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futbol Takımı'na verdiği spor malzemeleri sözünü tuttu.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde okulun futbol takımı ile bir araya gelerek taleplerini dinlemiş, öğrencilere spor malzemeleri konusunda destek olacağı sözünü vermişti.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler Futbol Ligi müsabakalarında namağlup şampiyon olan sporculara verdiği sözü yerine getiren Başkan Özcan; "Bugün okulumuzu tekrar ziyaret ederek öğrencilerimize krampon, spor malzemeleri ve eşofman takımlarını teslim ettik. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması, sanata, spora, bilime yönelmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada onlara elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Nazillimizi en güzel şekilde temsil eden evlatlarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.


Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a çiçek ve plaket takdim eden Okul Müdürü Hayrettin Öğünç, "Bizlere bu gururu yaşattıkları için öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Anadolu Lisesi, Nazilli, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa mahkeme başkanından şaşırtan soru: Tahliye olmak ister misin?

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:19:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özcan sözünü tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]