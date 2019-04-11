Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan, Tebrik Çiçeklerini Engelliler İçin Satışa Çıkardı

Başkan Özcan, Tebrik Çiçeklerini Engelliler İçin Satışa Çıkardı

1 saat önce

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine tebrik amaçlı gönderilen tüm çiçeklerin satışa çıkartılması ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi engellilere akülü sandalye alınması talimatı verdi.

Başkan Özcan, Tebrik Çiçeklerini Engelliler İçin Satışa Çıkardı, System.String[]
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine tebrik amaçlı gönderilen tüm çiçeklerin satışa çıkartılması ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi engellilere akülü sandalye alınması talimatı verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, göreve başlamasının ardından kendisine gönderilen yüzlerce tebrik çiçeğinin satılmasını, elde edilecek gelirle de Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için akülü sandalye alınması talimatını verdi.

Çiçeklerin satışına ilişkin Bolu Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ni kazanan ve görevine başlayan Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'a tebrik amacıyla gönderilen tüm çiçekler, satışa çıkartılacak ve elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi engelliler için akülü sandalye alınacaktır. Çiçeklerinin satışına ilişkin duyuru ilerleyen günlerde yapılacak olup, Bolu kamuoyunun bilgisine önemle sunulur" ifadelerine yer verildi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:09 Kaynak: İHA
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