Başkan Özcan üreticiyle birlikte incir hasat etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan incirin Nazilli ekonomisine sağladığı etkiye dikkat çekti.



İncirin, iyi üretilmesi ve pazarlanması noktasında çiftçinin, üreticinin, tüccarın yanında olduklarına işaret eden Başkan Özcan, bunun göstergesi olarak sık sık üretici ve tüccarları ziyaret ederek sorunlarını dinlemek ve ortak olmak adına günün ilk ışıkları ile birlikte Derebaşı Mahallesinde Muhtar Mesut Tuncel ve ailesinin konuğu oldu. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan ve Meclis üyesi Mehmet Bingül eşliğinde, Tuncel ailesi ile birlikte kahvaltısını yapan Başkan Özcan, aile ile birlikte incir bahçesinde çalışmaya gitti. Ağaçtan taze incir koparıp, sergide incir seçen Özcan öncelikle Derebaşı Muhtarı Tuncel ve ailesine teşekkür etti.



Özellikle Nazilli'nin ve bölge genelinin üretim ve ihracatta Türkiye ve dünya pazarında ciddi bir orana sahip olduğunu vurgulayan Özcan, incir üretimi olmadığı takdirde bölge ekonomisinin ciddi oranda sekteye uğrayacağını söyledi. İncirin bölgede kestaneyle beraber en çok üretilen ve en değerli ürünlerden bir tanesi olduğunu belirten Özcan; "Türkiye ve dünya pazarında ciddi bir orana sahibiz. Güçlü bir üreticiyiz. Bunların iyi üretilmesi ve pazarlanması noktasında çiftçimizin, üreticimizin, tüccarımızın yanında olmak istiyoruz. Süreç içerisinde tüccarlarımızı dolaştık, onların sorunlarını dinledik. Bugün de Derebaşı Mahalle Muhtarımıza misafir olduk ve Yavansu Mahallesindeydik. Bölge itibariyle incirlerin en son olgunlaştığı yerde hem yaşını hem kurusunu beraber topladık. Seralarını birlikte gezdik. Gençlik yıllarımıza döndük. Bizde köyde yetişmiş, büyümüş hayatının belirli bir kısmını köyde geçirmiş insanlarız. Bugünleri bizlere yaşattıkları ve bu değerleri tekrar yaşatma şansı verdikleri için Tuncel ailesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Bölgede ekonomik değeri çok yüksek, olmazsa olmazlardan biri olan incirin, üretiminde yaşanan en ufak bir sıkıntının bölge ekonomisini sekteye uğratacağını vurgulayan Kürşat Engin Özcan; " Bu noktada ilk andan son ana kadar incirin zarar görmesini engellemeliyiz. Hem biyolojik olarak hem yapısal olarak herhangi bir zarara uğramaması için. Bu aşamada elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen süreç içerisinde Naz-Koop'u da tam manasıyla oluşturduğumuzda resmi aşamayı da tamamladıktan sonra organik ve en kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlayarak bölgemiz için daha yüksek katma değerler oluşturacağız. Hem kamunun hem de özel sektörün yüzü gülecek. Hepimizin birlikte kazandığı bir süreç işleteceğiz inşallah" diye konuştu.



Nazilli'yi birlik ve beraberlik içerisinde en güzel hizmetleri vermek için saat mevhumu olmadan çalışacaklarını belirten Belediye Başkanı Özcan, son olarak planlanan ve ancak yapılamayan İncir Festivali hakkında açıklama yaptı. Karar verildiği takdirde her an, her dakika "biz hazırız" ifadesini kullanan Özcan; " Biz 30 Ağustos'un öncesinde İncir Festivali planlamıştık. Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte güçlü bir yapı oluşturmuştuk. Tabi bunun planlayıcısı kaymakamımızın önderliğindeydi. Herkesin bildiği şekilde kaymakamımızın değişmiş olması, yeni gelen kaymakamımızın sürece yeni başlıyor olması, organizasyon gerektiren işler. Durumu tekrar arz edeceğiz. İncir ve kestanenin ve Nazilli ekonomisine en çok katma değer getiren incirin değerinin ve tanıtımının artırılması için bu festivali yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Nazilli'nin tanıtımı için Kaymakam beyin olurunu aldıktan sonra inşallah festivalimizi yapacağız. Nazilli için yapılacak her şeyde belediyemizin her bir bireyi ile desteklemeye her an hazırız" dedi. - AYDIN