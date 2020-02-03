Başkan Özcan, Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir ziyaretleri çerçevesinde düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'na Meclis Üyeleri ile birlikte katıldı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un himayesinde Çeşme Sheraton Otel'de gerçekleştirilen Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.



İYİ Parti Lideri Akşener, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksanız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız ciğeriniz olsun kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Teşkilatlarımızın yanında sizler de uç beylerimizsiniz. Birebir vatandaşla karşı karşıya kalacak olan sizlersiniz" sözlerini kaydetti.



Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerine yönelik 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştay sonrası konuşan Başkan Özcan; "Geleceğin Türkiye'si için partimizin çalıştayına katıldık. Dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızın desteğini her zaman hissettik. Bundan sonra da liderimizden ve halkımızdan aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Yerel yönetimlerde yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında Antalya, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen çalıştayların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özcan, "Genel Başkanımız çalıştayımızın kapanış töreni için teşrif ettiler. Nazilli'mizin sosyal ve ekonomik anlamda gelişimi için oldukça verimli bir program olduğuna inanıyorum" dedi. - AYDIN