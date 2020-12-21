Başkan Özcan, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Özcan, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor

21.12.2020 10:36
Başkan Özcan, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, özel bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan 2020'nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları listesinde yüzde 62,6 oranla 3'üncü sırada yer aldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, özel bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan 2020'nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları listesinde yüzde 62,6 oranla 3'üncü sırada yer aldı.

Pek çok araştırma şirketinin Türkiye genelinde yaptığı anketlerde aldığı başarılarla adından söz ettiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, son olarak özel bir araştırma şirketinin yayınladığı 2020 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları listesinde de zirvedeki yerini korumayı başardı.

01-19 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 ilde toplam 42 bin 510 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen ankette Başkan Özcan yüzde 62,6 oranla 3. sırada yer aldı.

2020 yılında rutin belediyecilik faaliyetleri dışında sosyal anlamda da kendilerini kanıtladıklarına dikkat çeken Başkan Özcan; "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Nazillimizin hak ettiği hizmetleri alması ve her anlamda gelişmesi için siyasal çekişmeleri bir yana bırakarak hizmet için yarışacağımızı açıklıkla dile getirmiştik. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizlere her zaman destek veren Nazilli halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Özcan, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor

Kürşat Engin Özcan, araştırma, Nazilli, Susuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özcan, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor - Son Dakika


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