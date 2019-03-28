Son Dakika Haberleri: Başkan Özçelik Başarılı Sporcuları Ziyaret Etti

Başkan Özçelik Başarılı Sporcuları Ziyaret Etti

1 saat önce

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Türkiye ikincisi olan Atatürk Ortaokulu yıldız kız dart takımını ziyaret etti.

Başkan Özçelik Başarılı Sporcuları Ziyaret Etti, System.String[]
Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Türkiye ikincisi olan Atatürk Ortaokulu yıldız kız dart takımını ziyaret etti.

Başkan Özçelik, ziyaret sonrası AA muhabirine, öğrencilerin başarısından çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğitimin her alanda olması gerektiğini vurgulayan Özçelik, "Kızlarımızın bu başarısını tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum. İlçemizi sportif alanda temsil eden ve her yarışmada derece elde eden öğrencilerimize ve onları özveri ile çalıştıran öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Özçelik, öğrencilere hediye verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Türkiye, Hüseyin Özçelik, Karakeçili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Malezya Polisinin Tabancası Türkiye'den Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özçelik Başarılı Sporcuları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]