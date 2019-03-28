Başkan Özçelik Başarılı Sporcuları Ziyaret Etti
1 saat önce
Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Türkiye ikincisi olan Atatürk Ortaokulu yıldız kız dart takımını ziyaret etti.
Karakeçili
Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik
, Türkiye
ikincisi olan Atatürk
Ortaokulu yıldız kız dart takımını ziyaret etti.
Başkan Özçelik, ziyaret sonrası AA muhabirine, öğrencilerin başarısından çok mutlu olduğunu söyledi.
Eğitimin her alanda olması gerektiğini vurgulayan Özçelik, "Kızlarımızın bu başarısını tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum. İlçemizi sportif alanda temsil eden ve her yarışmada derece elde eden öğrencilerimize ve onları özveri ile çalıştıran öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Başkan Özçelik, öğrencilere hediye verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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