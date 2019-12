Başkan Özdağan milli takım seçmelerine çağrılan Hacılar Erciyessporlu oyuncuyu kabul etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağan U14 Milli Takım seçmelerine çağrılan Hacılar Erciyesspor futbolcusu Talha Özyürek'i kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 yaşındaki oyuncu Özyürek Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, genel kaptan Kahraman Avcı, antrenör Selçuk Gücer ve ailesiyle Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

U14 Milli Takım seçmelerine çağrılan Özyürek'i kutlayan Başkan Özdoğan şunları kaydetti:

"Altyapıya ne kadar destek verirsek o kadar meyvelerini elde edeceğimizin somut bir göstergesi bu. Mayıs ayında faaliyete tam manasıyla başlayacak stadımızda da gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı da spora davet ediyorum. İnşallah Hacılar Erciyesspor'u layık olduğu yerlere taşıyacağız. Altyapı her şeyimiz. Şu an da altyapının tüm yaş gruplarında top koşturan kardeşlerimiz var. Süper amatör de takımımız çok güzel neticeler elde ediyor. İnşallah bu birliğimiz beraberliğimiz her zaman daim olur. İnşallah Talha kardeşimizi de U14 Milli Takımımız da görürüz. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."