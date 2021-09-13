Başkan Özdemir Ahilik Haftası'nı Kutladı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ahilik Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Özdemir mesajında; "Kutlu milletimizin asırlardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en canlı örneklerinden birisi de Ahilik Teşkilatı'dır. Ahilik teşkilatı bizlere bu toprakları vatan kılan en önemli milli organizasyonlarımızdan birisidir. Ahi Evran'dan, Şeyh Edebali'ye ahiler bulundukları her noktada milli kültürümüzün kurucusu ve yaşatıcısı olmuşlar ve milletimizin maneviyatını her zaman diri tutmuşlardır. Ahilik kültürü güzel ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel huyların bir araya gelmesinden oluşur. Ahiliğin kuralları günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Niğde'miz geçmişinden bu zamana kadar ahilik kültürünün en güzel yaşandığı illerinden başında gelmektedir. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-Veli'yi rahmet ve minnetle anıyor, bugünümüze ve geleceğimize yol gösteren Ahilik geleneğinin yaşatılması ve güler yüzlü meslek erbaplarının yetişmesi dileklerimle, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Kültür Haftasını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.