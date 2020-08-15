Başkan Özdemir, alt geçit çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, alt geçit çalışmalarını inceledi.

Yeni sanayi ve Ata sanayi sitesini bir birine bağlayacak olan alt geçit çalışmalarını inceleyen Özdemir, alt geçidin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

"Seçimden önce ne söylediysek ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz" diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Ata Sanayi ve Yeni Sanayi'yi birbirine bağlayan alt geçidimizin çalışmalarına başlandı. Pandemi sürecine rağmen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize, karayollarımıza, Ulaştırma Bakanlığına özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi sürecini bahane etmeden bütün yatırımlar hiçbir şekilde hız kesmeden bütün hızıyla devam ediyor."

Yeni Sanayi Sitesi'ne 600 iş yeri yapılacağını belirten Özdemir, "Niğde'nin geleceği açısından çok önemli olan otobanın kenarında yeni yaptığımız Yeni Sanayi Sitesi ve 600 yeni iş yeri daha yapılacak. Niğde'nin sanayisini birbirine bağlayacak olan ana geçit güzergahının bu alt geçidinin de çalışmaları iki gün öncesinden itibaren başladı. İnşallah 1 ay içerisinde alt geçidimizi tamamlamış olacağız. Özellikle Mobilyacılar Kooperatifi, Gıda Toptancıları, Kamyon Garajı olmak üzere Yeni Sanayi Sitemizle Ata Sanayi Sitemizi birbirine bağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Niğde- Kayseri arasında sıcak asfalt çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini aktardı.