Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu
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Başkan Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu

1 saat önce

Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle buluşan Özdemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi.

Özdemir, göreve geldiğinden beri birçok projeyi gerçekleştirdiğini belirterek, "Niğde'nin önemli projelerinden olan arıtma tesisi 2020 yılında faaliyete geçecek. Kale çevresinin rekreasyon çalışmaları başladı. Nikahlar, Efendibey Kentsel Dönüşüm içerisinde yer alan Gençlik Merkezi'nde kıyılacak. 2020 yılında Niğde'de uluslararası festival yapılacak ve Niğde sosyal açıdan hareketli bir şehir olacak." dedi.

İstifa edeceği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Özdemir, "İstifa ihtimali yok. Başladığım bir işi yarı yolda bırakmam. Her işi başarıyla gerçekleştiririm. İnşallah Niğde Belediye Başkanlığını da en başarılı şekilde yapacağım. 5-10 yıl sonra yaptığımız işleri konuşacağımız günler gelecek. Hevesli, azimli, inançlı ve de hırslıyım. Hep birlikte daha iyi, daha gelişmiş bir Niğde için çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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