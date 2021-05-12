Başkan Özdemir: "Bu bayram evde kalalım" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Bu bayram evde kalalım"

12.05.2021 14:34
Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bir dahaki bayramlar için bu bayram evde kalalım" çağrısında bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bir dahaki bayramlar için bu bayram evde kalalım" çağrısında bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler ilçe mezarlığını ziyaret etti. Havza Belediyesi tarafından düzenlenen ziyarette sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kalan kabristanda Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Başkan Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada, "Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bu yıl bir birimize misafir olmadan ve sarılmadan bir bayram daha yaşayacağız. Ama inşallah önümüzdeki yıl büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz ve sarılarak birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz bayramları tekrar göreceğiz. Bunun için biraz daha sabırlı olmak lazım. Bir dahaki bayramlar için bu bayram evde kalalım. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Havzalı hemşirelerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu.

Başkan Özdemir daha sonra ise ilk olarak Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti ve burada bulunan ailesi ile bayramlaştı. Özdemir mezarlık ziyaretinin son bölümünde ise yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden "Yol arkadaşım" dediği Havza Belediyesi Makam Şoförü Osman Altınışık'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Camileri bayram namazına hazırladı

Havza ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın kılınacak olan bayram namazı için ilçe merkezindeki tüm camiler dezenfekte edildi. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile dezenfeksiyon ekipleri, ilçe merkezindeki camilerin tamamında şadırvan, ayakkabılık ve camilerin müştemilatları dezenfekte edilerek bayram namazına hazır hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Ramazan Bayramımızı tüm maneviyatı ile idrak etmeye hazırlanırken, salgın tedbirlerimizi de elden bırakmıyoruz. Sorumluluk sahamız içinde bulunan tüm camilerimiz, ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi ve güvenle bayram namazımızı eda edebilmemiz için hazır hale getirildi. Biz kurum olarak hem camilerimizde her türlü tedbiri alarak Ramazan Bayramımızı sağlık ve güven içinde geçirebilmemiz için çalışıyoruz. Değerli hemşerilerimizin de bizimle aynı hassasiyete sahip olduklarını biliyor ve gerek bayram namazımız sırasında gerekse bayram süresince her türlü hijyen tedbirini alacaklarına, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Özdemir: Bu bayram evde kalalım
Başkan Özdemir: Bu bayram evde kalalım
Başkan Özdemir: Bu bayram evde kalalım
Başkan Özdemir: Bu bayram evde kalalım
Başkan Özdemir: Bu bayram evde kalalım

Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı, Bayram, Havza, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özdemir: 'Bu bayram evde kalalım' - Son Dakika


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