Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Engelli olmanın bir engel olmadığı şehrimizi inşa etmek amacıyla belediye olarak biz üzerimize düşün bütün görevleri yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Bir toplumun, bir kentin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de engelli vatandaşlara verdiği değerdir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. En büyük engeller zihinde ve kalptedir. Bunların dışında yer alan engelleri sevgi ve dayanışma ile aşmak mümkündür" dedi.



Engelli Personeller Başkan Özdemir'i ziyaret etti



Başkan Özdemir; "3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile belediyemizde vatandaşlarımıza hizmet veren engelli personellerimizle bir araya gelerek hemhal olduk. Özverili çalışmalarını sürdürerek hizmetlerimize katkı sağlayan engelli personellerimize ve tüm engelli hemşehrilerimize gösterilen duyarlılığın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle artmasını temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE