Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Engelli olmanın bir engel olmadığı şehrimizi inşa etmek amacıyla belediye olarak biz üzerimize düşün bütün görevleri yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Bir toplumun, bir kentin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de engelli vatandaşlara verdiği değerdir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. En büyük engeller zihinde ve kalptedir. Bunların dışında yer alan engelleri sevgi ve dayanışma ile aşmak mümkündür" dedi.


Engelli Personeller Başkan Özdemir'i ziyaret etti


Başkan Özdemir; "3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile belediyemizde vatandaşlarımıza hizmet veren engelli personellerimizle bir araya gelerek hemhal olduk. Özverili çalışmalarını sürdürerek hizmetlerimize katkı sağlayan engelli personellerimize ve tüm engelli hemşehrilerimize gösterilen duyarlılığın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle artmasını temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE

Dünya Engelliler Günü, Emrah Özdemir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]