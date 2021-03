Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, mesajında hayatın her alanında önemli sorumluluklar alan kadınların sahip olduğu her hakkın özünde milletin tüm fertleri için büyük bir ümit kaynağı olduğuna değindi.

"Kadınlara yapılan şiddet olayları, şiddet sırasında yanlarında bulunan minik çocukların çığlıkları bizleri derinden üzmektedir." ifadesinde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Bu konuda toplum olarak, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza sahip çıkmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği ve kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm vefakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile belediyede ve diğer kurumlarda çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek verdi.

Özdemir daha sonra Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne geçerek burada başta Merkez Müdürü Sezen Necla Mutlu ve çalışanlarına çiçek verdi.

Özdemir, kadın belediye çalışanları ile yapmış olduğu sohbette kadınların hem İslam hem de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Bizler kadınlar için 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyuran ve o şekilde özen gösteren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımıza, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Kadircan Şenkal, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil hediye ettiler.

Şenkal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gün olduğunu belirtti.

Şenkal, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşında dahi vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan özverili Türk kadınının toplumsal hayatta hak ettiği yere gelmesi büyük önem arz eder. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum. Kadınlarımıza şiddetten uzak, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yaşam sürmelerini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları ise ilçede bulunan şehit eş ve annelerini, engelli, yaşlı ve çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek ve hediye takdim etti.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu ilçenin tek kadın muhtarı olan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik'i ziyaret ederek çiçek ve hediye takdim etti.

Mutlu, "Kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle beraber, yaşamın her alanında başarıyı bulmuş kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.