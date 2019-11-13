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Başkan Özdemir'den engellilere destek

6 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılması için Havza Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaktayız ve yapacağız" dedi.

Başkan Özdemir'den engellilere destek, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılması için Havza Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaktayız ve yapacağız" dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek burada devam eden el sanatları kursunu ziyaret etti. Ziyarette kursa katılan engelliler ile bir süre sohbet eden Başkan Özdemir Havza Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile engellilere yönelik yürütülen kurslar ve diğer çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.


Çalışmalar hakkında Başkan Özdemir'e bilgiler veren Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Yetkilisi Ramazan Kaya merkez olarak engellilerin sosyal hayata katılmaları ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise engelliler adına Havza Belediyesi pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılması için Havza Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaktayız ve yapacağız. Maddi ve manevi olarak engelli kardeşlerimizin yanındayız. Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ilçemizde yaşayan engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına kuruldu ve bu yöndeki çalışmaları artarak devam edecek" dedi.


Ziyaretin sonunda El Sanatları Usta Öğretici Hidayet Arıkan tarafından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e tablo hediye edildi. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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