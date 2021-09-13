Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Tarım Fuarı'na davet - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 15-19 Eylül'de TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek Tarım Fuarı'nın onur konuğunun Havza olduğunu belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen 6. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı'na Havzalıları davet etti.

Bu yılki fuarda Havza'nın onur konuğu olmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Özdemir, "Hem ilçemizin hem de ilçemiz tarımının öne çıkacağı fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvansal üretim, su ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin topluca tanıtıldığı bir platform olacaktır." ifadesinde bulundu.

Özdemir fuarın Havza'nın tarımsal ve yöresel ürünlerinin tanıtılması için önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Tarım Fuarı, 15 Eylül'de başlayacak ve 19 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarda 17 Eylül Cuma günü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından Havza'nın Tarım Potansiyeli ile ilgili bir panel düzenlenecektir. Yine ilçemizin tanıtımı için hazırlattığımız kaplıca suyu kolonyamız da fuarda ziyaretçilerimize hediye edilecektir. İlçemize ve bölge çiftçilerimize önemli katkılar sağlayacak 6. Samsun Tarım Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm halkımızı davet ediyorum."