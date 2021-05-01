Havza Belediye Başkanı Özdemir'den işçilere 1 Mayıs kutlaması ziyareti - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Belediyede görevli işçilerin günlerini kutlayarak hediye verdi.

Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, görevli işçilerin günlerini kutladı.

Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle özellikle temizlik işçilerinin yükünün arttığına işaret eden Özdemir, "Sizlerin çalışmak zorunda kaldığınız bir ortamda bayramınızı kutluyoruz. İnşallah bunun telafisini önümüzdeki dönemlerde yapacağız. Sizler belediyelerin halk ile ilk temas noktasısınız. Bu yüzden sizlerin hizmetleri, bizlerin aynası konumunda. Yapmış olduğunuz hizmetlerden ötürü sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediyesi olarak gerek toplu iş sözleşmesinde gerek diğer konularda her zaman işçilerin yanında durduklarını, bundan sonra da yanlarında durmaya devam edeceklerini dile getiren Özdemir, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Özdemir, işçilere hediyelerini verdi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt da işçiler adına Özdemir'e teşekkür etti.