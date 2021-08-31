Havza Kaymakamı Yılmaz ilçeden ayrıldı - Son Dakika

Mülkiye müfettişliği görevine atanan Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, ilçeden ayrıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kaymakam Yılmaz'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Özdemir, Yılmaz'a ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, "Görevler ve makamlar geçici. Önemli olan bu süre içerinde bulunduğumuz yerlerde yapmış olduğumuz hizmetler ve kurulan iyi ilişkiler. Sayın Kaymakamımıza her zaman kapımız da gönlümüz de açık." dedi.

Yılmaz ise Özdemir'e teşekkür ederek, "Havza'da çalıştığım süre içinde esnafımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, muhtarlarımız ve çiftçilerimizle dostane çalışmalarımız oldu. Yaptığımız çalışmalar ve projelerimize destek olan herkese teşekkür ederim. Her zaman kapım size açıktır." diye konuştu.