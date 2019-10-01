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Başkan Özdemir'den mahalle ziyareti

2 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Başkan Özdemir'den mahalle ziyareti, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Özdemir, Gidirli Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle muhtarı Mustafa Parlak ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Parlak'tan mahallenin sorunları hakkında bilgi alan Özdemir, belediye olarak mahallelere en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu yılın çalışma programının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özdemir, "Yağışlar başlayana kadar tüm ekiplerimiz sahada olacak. Şimdiden 2020 programımız için çalışmalarımıza başladık. Önceliğimiz kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek." dedi.

Daha sonra Dereköy ve Demiryurt mahallelerine giden Özdemir, şekerpancarı pekmezi yapan mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Özdemir, şekerpancarının ilçe için önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Kısa süre önce başlayan şekerpancarı hasadının bol ve bereketli geçmesini diliyorum. Bölgemizde her evde bulanan şekerpancarı pekmezi tam bir şifa kaynağı. Bu lezzetin tesisleşerek ekonomiye kazandırılması gerekiyor." dedi.

Sebahattin Özdemir, Mustafa Parlak, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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