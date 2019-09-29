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Başkan Özdemir'den vefa örneği

26 dakika önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede 25 yıl muhtarlık yapan Ahmet Çapan için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Başkan Özdemir'den vefa örneği, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede 25 yıl muhtarlık yapan Ahmet Çapan için düzenlenen mevlit programına katıldı.


5 yıl önce geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden ve Yenimecit Mahallesi'nin 25 yıl muhtarlığını yapan Ahmet Çapan için oğlu Yenimecit Mahallesi Muhtarı Hakan Çapan tarafından Yenimecit Mahallesi'ndeki evlerinde mevlit düzenlendi. Mevlide katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, merhum Çapan'ın ilçeye hizmet etmiş biri olduğunu belirterek, "Değerli muhtarımızı özlem ile yad ediyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.


Merhum muhtarın oğlu Yenimecit Mahallesi Muhtarı Hakan Çapan ise mevlit programına katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah babamın izinden mahallemize ve ilçemize hizmet etmek için çalışacağım. Onun anısını yaşatmak ve onun 25 yıl hizmet ettiği mahalleye muhtar olmak benim için onu verici" diye konuştu.


Düzenlenen mevlit programına ayrıca Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Hakan Çapan, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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