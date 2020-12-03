Başkan Özdemir: "Devletimizin şefkatli elini görmek istiyoruz" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Devletimizin şefkatli elini görmek istiyoruz"

03.12.2020 09:53
Başkan Özdemir:

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Korona virüs salgını sebebiyle esnafların zor günler geçirdiğini belirterek, "Bir an önce devletimizin şefkatli elini görmek istiyoruz" dedi.

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Korona virüs salgını sebebiyle esnafların zor günler geçirdiğini belirterek, "Bir an önce devletimizin şefkatli elini görmek istiyoruz" dedi.

Özdemir, esnafların vergi, stopaj, SSK ve diğer giderler ile ilgili müjdeler beklendiğini dile getirdi.

Belediye uhdesindeki kiracılara indirim yapılmasını isteyen Özdemir, "Salgın nedeniyle can çekişen esnaf kardeşlerimiz en son alınan tedbirler neticesinde iflasın eşiğine gelmiştir. Birinci pandemi döneminin etkilerini üzerinden atmadan kinci pandemi döneminin etkisiyle perişan olan esnaf, hükümetimizin SSK, vergi, stopaj gibi vergilerin kapalı olan esnaflardan alınmaması, belediyeler, uhdesinde olan kiracılardan kira bedellerini yüzde 50 oranında indirim yapması bir nebzede olsa esnafın yüzünü güldürecektir. Özellikle pandemi sürecinden hiç etkilemeyen Çinigaz, ODEDAŞ gibi kurumların borcunu zamanında yatıramayan esnafların saatlerini söküp kış günü zor durumda bırakan bu kurumlara hükümetimiz tarafın acilen bir çözüm bulmasını istiyoruz. Sosyal izolasyon nedeniyle gelir kaynakları tamamıyla duran esnaf evine ekmek götüremez duruma gelmiştir. Bu nedenle 'Milleti yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla esnafı yaşat ki hem millet hem de devlet yaşasın. Esnaflar olarak telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşamadan bir an önce devletimizin şefkatli elini hissetmek istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Özdemir: Devletimizin şefkatli elini görmek istiyoruz

İhsan Özdemir, Koronavirüs, Kütahya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özdemir: 'Devletimizin şefkatli elini görmek istiyoruz' - Son Dakika


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